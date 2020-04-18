Песков рассказал, где Путин проведет Пасху

Об этом пресс-секретарь президента сообщил ТАСС.

Стало известно, какие планы на пасху у президента России. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин планирует провести 19 апреля в своей резиденции в Ново-Огарево.

Президент в честь Пасхи поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории государственной резиденции.

Ранее мы сообщали о том, что президент России Владимир Путин продлил действия паспортов и водительских удостоверений, срок которых истекает с 1 февраля по 15 июля. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия победит эпидемию коронавируса. Об этом он заявил, подводя итоги совещания по по вопросам развития строительной отрасли в РФ.

Отметим, что в 2019-м году президент посетил традиционную пасхальную службу в Храме Христа Спасителя в Москве.

Видео: kremlin.ru