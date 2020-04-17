Путин заявил, что Россия обязательно победит эпидемию коронавируса

Для эффективной борьбы и победы нужно модернизировать систему медпомощи в стране.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия победит эпидемию коронавируса. Об этом он заявил, подводя итоги совещания по по вопросам развития строительной отрасли в РФ.

Мы пройдём этот сложный этап, и эта победа будет тем весомее, если в это непростое время мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах, более сильной, более современной, эффективной и доступной, чтобы такие качественные, реальные перемены прежде всего почувствовали наши граждане. Владимир Путин.

Президент также призвал Правительство вместе с регионами быстро и эффективно решить вопросы задействования закупленной медтехники, работы направлений медпомощи и перепрофилирования медицинских центров. Принимаемые сейчас неотложные меры Путин назвал вложением в будущее российского здравоохранения.

Ранее мы писали, что Путин перенёс празднование Дня Победы.

Видео: kremlin.ru