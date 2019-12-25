Путин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли в РФ

Президент озвучил ряд важных проблем, которые необходимо решить в ближайшее время.

В среду, 16 апреля, президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития строительной отрасли. Об этом сообщил "Строительный Петербург".

Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5%. По такой ставке можно купить жилье комфорт-класса до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей в Петербурге и Москве.

Также глава страны поручил подготовить комплекс мер, которые повысят доступность банковских кредитов для компаний строительной отрасли. Компаниям, которые сохранят занятость, предлагают субсидировать процентную ставку.

Также выдвинуто предложение докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей и направить эти ресурсы на строительство незавершенных домов. Помимо этого, Минфин должен предоставить государственную гарантию корпорации "ДОМ.РФ" в размере 50 млрд рублей.

В завершении совещания Путин попросил Правительство держать руку на пульсе и предлагать свои варианты помощи и развития строительной отрасли.

В Минэкономразвития обновили критерии отбора системообразующих организаций и предприятий.

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