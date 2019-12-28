В Минэкономразвития обновили критерии отбора системообразующих организаций и предприятий

Новый перечень сформировали из групп компаний по 70 ключевым отраслям.

В Минэкономразвития определили обновленные критерии включения организаций в перечень системообразующих предприятий. Соответствующее решение принимает Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики страны. Список обновили после того, как выяснилось, что имеющиеся подходы не позволяют включить в список ряд важных предприятий и допускают в перечень несистемообразующие организации. Об этом сообщил ресурс "Строительный Петербург".

Новый перечень сформировали из групп компаний по 70 ключевым отраслям, для каждой выделили собственные критерии. Для строительных организаций критерием стало превышение минимальных значений отраслевых показателей. К примеру, для Минстроя такой показатель – объем строительства зданий в размере более 400 тысяч квадратных метров, а выручка по группе компаний за 2019 год – не менее 10 миллиардов рублей. Также предприятиям нужно раскрыть информацию банкам, пройти стресс-тестирование, чтобы попасть в перечень.

Ранее мы рассказывали, какие предприятия оказались в упомянутом перечне, составленном для Петербурга.

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