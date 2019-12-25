Более 150 предприятий в Петербурге признаны системообразующими

Список организаций постоянно актуализируют.

В Смольном сформировали перечень системообразующих предприятий и организаций, существенно влияющих на занятость петербуржцев и социальную стабильность в городе. Полный список приводит пресс-служба городской администрации.

В перечне оказалось 154 предприятия, среди которых значатся организации практически всех сфер деятельности: строительной, пищевой, бытовой, тепловой и так далее. В списке можно заметить также известные городские службы "ПетербургГаз" или "Теплосеть" и крупнейшие заводы: "Адмиралтейские верфи", "Северная верфь", "Красный октябрь", "Балтийский завод", "Северсталь" и многие другие.

Отмечается, что перечень постоянно актуализируется в соответствии с поручением Президента России.

Ранее мы писали, что более 11 тысяч петербуржцев встали на дистанционный учет в Службе занятости.

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