Более 11 тысяч петербуржцев встали на дистанционный учет в Службе занятости

Горожане искали работу или же оформляли пособие по безработице.

С конца марта и по 15 апреля петербургский Центр занятости населения, перешедший на дистанционную работу, принял 11 344 заявлений от горожан. Петербуржцы регистрировались онлайн для поиска работы или для последующего признания безработными. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что с 9 апреля подать заявление для постановки на учет или оформить пособие по безработице можно на портале "Работа в России", который работает под эгидой сервиса Госуслуг. Пользователь обязательно должен иметь подтвержденную учетную запись в Госуслугах.

Кроме того, подать документы можно и через портал самого городского Центра занятости. В этом случае также потребуется переход на аккаунт в Госуслугах, но учетная запись не обязательно должна быть подтвержденной.

Ранее мы писали, что уровень безработицы в Петербурге вырос на 3,7%.

Фото: рixabay