Путин подписал указ о продлении действия паспортов и водительских прав

Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин продлил действия паспортов и водительских удостоверений, срок которых истекает с 1 февраля по 15 июля. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Согласно новым правилам, владельцы таких документов смогут поменять их, когда ситуация с коронавирусом в стране нормализуется. В соответствии с эпидемиологической ситуацией подростки, которым в этот период исполнилось 14 лет, получить паспорт не смогут. Для них документом удостоверяющим личность останутся свидетельство о рождении или загранпаспорт.

Ранее мы писали о новых правилах пребывания в России иностранных граждан и лиц без гражданства, который подписал Владимир Путин 18 апреля.