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Песков призвал Дурова внимательнее следить за Telegram после теракта в "Крокусе"

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В Кремле оценили работу мессенджера в контексте трагедии в "Крокус Сити Холле".

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков призвал бизнесмена Павла Дурова как от создателя проекта внимательнее следить за материалами, публикуемыми в мессенджере Telegram, так как данная социальная сеть часто используется в террористических целях. Соответствующее заявление чиновник из Кремля огласил журналистам в беседе с сотрудниками ТГ-канала Shot. Эксперт пояснил, что власти не собираются блокировать такой уникальный и феноменальный с технологической точки зрения онлайн-ресурс.

Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: до конца следствия власти РФ не могут говорить о связях напавших на "Крокус".

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: telegram, дмитрий песков, кремль, крокус сити холл, павел дуров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Новости России, Терроризм,

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