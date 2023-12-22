Песков призвал Дурова внимательнее следить за Telegram после теракта в "Крокусе"

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков призвал бизнесмена Павла Дурова как от создателя проекта внимательнее следить за материалами, публикуемыми в мессенджере Telegram, так как данная социальная сеть часто используется в террористических целях. Соответствующее заявление чиновник из Кремля огласил журналистам в беседе с сотрудниками ТГ-канала Shot. Эксперт пояснил, что власти не собираются блокировать такой уникальный и феноменальный с технологической точки зрения онлайн-ресурс.
Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков: до конца следствия власти РФ не могут говорить о связях напавших на "Крокус".
Фото и видео: Telegram / SHOT
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