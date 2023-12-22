Песков призвал Дурова внимательнее следить за Telegram после теракта в "Крокусе"

В Кремле оценили работу мессенджера в контексте трагедии в "Крокус Сити Холле".

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков призвал бизнесмена Павла Дурова как от создателя проекта внимательнее следить за материалами, публикуемыми в мессенджере Telegram, так как данная социальная сеть часто используется в террористических целях. Соответствующее заявление чиновник из Кремля огласил журналистам в беседе с сотрудниками ТГ-канала Shot. Эксперт пояснил, что власти не собираются блокировать такой уникальный и феноменальный с технологической точки зрения онлайн-ресурс.

Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: до конца следствия власти РФ не могут говорить о связях напавших на "Крокус".

Фото и видео: Telegram / SHOT