В Кремле заметили, что не будут говорить о виновных в преступлении до завершения следственного процесса.

Власти стран сейчас не могут делать заявления о связях террористов, атаковавших концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, пока ведется следствие. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 26 марта сделал официальный представитель администрации при российском президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля рекомендовал СМИ внимательно ознакомиться со словами главы государства, произнесенными в видеообращении на этот счет.

Можно сказать как угодно, это могут позволить себе обозреватели и аналитики. Я рекомендую очень внимательно перечитать заявления президента Путина, которые он сделал за два последних дня, в этом контексте они очень важны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Таким образом российский чиновник ответил на вопрос представителя прессы о том, допускают ли в Кремле, что совершившие теракт исламисты могут быть каким-то образом быть связаны с украинским руководством, во главе которого на текущий момент стоит еврей Владимир Зеленский. Дмитрий Песков заметил, что речь ведется о своеобразном еврее, который во многом показывает симпатию к националистическому духу, который подписывает руководство киевского режима.

Песков назвал подонками тех, кто злорадствует по поводу теракта в "Крокусе".

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ