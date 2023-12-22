Песков назвал подонками тех, кто злорадствует по поводу теракта в "Крокусе"

В Кремле прокомментировали высказывания иностранных политиков о теракте в Подмосковье.

Тех, кто злорадствует по поводу теракта, произошедшего на территории подмосковного города Красногорск в концертном зале "Крокус Сити Холл, нельзя называть иначе как подонками. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 26 марта сделал официальный представитель администрации при российском президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В частности сотрудник Кремля упомянул оговорку украинского политического деятеля, которая может свидетельствовать о причастности киевского режима к организации и совершению теракта в Московской области.

Что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы с вами переживаем, - да, такие подонки есть. Оговариваются они или нет - по-другому их называть нельзя. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Россия не контактирует с Западом по расследованию теракта в "Крокусе".

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ