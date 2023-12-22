Песков: Россия не контактирует с Западом по расследованию теракта в "Крокусе"

Россия не контактирует с Западом по расследованию теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле отметили, что у президента РФ Владимира Путина были телефонные разговоры с лидерами многих государств. Песков уточнил, что глава государства общался с лидерами Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Турции и других стран, однако "каких-либо контактов с западниками сейчас нет".
Ранее Лукашенко заявил, что сутки находился на связи с Путиным.
Видео: Telegram / СМОТРИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все