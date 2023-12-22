  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:07
60
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: Россия не контактирует с Западом по расследованию теракта в "Крокусе"

0 0

В Кремле отметили, что у президента РФ были телефонные разговоры с лидерами многих государств.

Россия не контактирует с Западом по расследованию теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что у президента РФ Владимира Путина были телефонные разговоры с лидерами многих государств. Песков уточнил, что глава государства общался с лидерами Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Турции и других стран, однако "каких-либо контактов с западниками сейчас нет".

Ранее Лукашенко заявил, что сутки находился на связи с Путиным.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, запад, крокус сити холл, пресс-секретарь президента россии, теракт
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии