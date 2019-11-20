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Песков отреагировал на призыв вернуть территории Эстонии

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Требования эстонского депутата он счел неприемлемым.

Дмитрий Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии. В Кремле не считают, что земли были "аннексированы" Россией. Подобные требования в администрации президента находят неприемлемыми. Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что в Москве не смогут с ними согласиться.

Напомним, что член консервативной партии Хенн Пыллуаас объявил, что Россия должна вернуть Таллину земли. Он добавил, что эстонцы "не нуждаются в российских территориях, они намерены вернуть свои". Представитель МИД РФ Сергей Беляев напомнил, что Тартуский мирный договор не является юридически законным.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News

Теги: дмитрий песков, кремль, эстония
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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