Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

Профильные ведомства получили задание разработать проект.

Путин поручил чиновникам представить предложения по проекту моста через реку Лену Глава администрации президента уточнил, что "да, поручено представить предложения". Такой комментарий Дмитрий Песков дал "РИА Новостям".

Ранее глава Якутии заявил, что Кремль поддержал проект строительства переправы. Проект создания моста будет готов до конца 2019 года, а сам мост построят к 2025 году. Предполагается, что легковые автомобили будут пользоваться им бесплатно. Водителям большегрузного транспорта придется платить за проезд по участку.

Напомним, что сейчас у Якутска нет постоянного автомобильного сообщения с федеральными трассами.

Ранее Piter.tv писал о том, что стоит задуматься над приоритетом строительства Сахалинского моста.

Видео: YouTube/kremlin