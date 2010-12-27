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Эксперт: стоит задуматься над приоритетом строительства Сахалинского моста
Сегодня, 22:53
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nadezhda_sib

Эксперт: стоит задуматься над приоритетом строительства Сахалинского моста

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Разговоры о мосте, соединяющем материк и остров, заговорили еще в 2018 году.

Строительство Сахалинского моста - важная стратегическая задача, но она требует широкого общественного обсуждения. Такое мнение выразил заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов, сообщило "Экономика сегодня"

Ранее гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров сказал о том, что проект маршрута Селехин-Ныш через пролив Невельского будет готов к концу ноября этого года. Это говорит о том, что в России всерьез задумались о строительстве железнодорожного моста через Сахалин. 

Эксперт обратил внимание на то, что проект потребует значительных денежных средств, что может принести издержки. 

"Мне кажется, что амбициозные инфраструктурные проекты должны существовать в России, поэтому вопрос их экономической эффективности нужно рассматривать на основании геополитических интересов, выходящих за сроки текущего планирования",

- сказал Климанов.

Мужчина отметил, что по поводу Сахалинского моста нет единой точки зрения, тем более, другие проекты могут быть более приоритетны. В качестве примера он привел мост через реку Лену в районе Якутска. 

По мнению Климанова, есть вероятность, что лет через 10 мост через Сахалин можно будет построить более выгодно, когда подешевеют технологии. 

Фото: Мост на Сахалин / Facebook 

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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