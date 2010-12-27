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Путин одобрил проект строительства моста через Лену
Сегодня, 6:50
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lesjasap

Путин одобрил проект строительства моста через Лену

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У Якутская появится круглогодичная автомобильная дорога.

Владимир Путин одобрил проект строительства моста через реку Лену в районе города Якутск. Ранее президент России заявлял, что объект смогут создать только при условии рентабельности. Сейчас город не имеет круглогодичного автомобильного сообщения с федеральными трассами. Летом местные жители используют паромы, которые ходят раз в час. В зимнее время до города добираются по воздуху. С просьбой к главе страны обратился глава Республики Саха Айсен Николаев. В ответном письме Путин указал, что "ситуация созрела до реализации. 

По предварительным сведениям на строительство моста из госбюджета уйдет около 47,8 млрд рублей. Еще почти 6,4 млрд добавятся из регионального бюджета и 28,6 млрд внесет частный инвестор. Если деньги получится оперативно собрать, то мост может появиться уже к 2025 году. Его протяженность составит 3,1 км и еще 10,9 км займут подходы к переправе от сухопутных трасс. Транспортные средства будут передвигаться по конструкции бесплатно. Однако, это относится только к легковым автомобилям. Остальные машины заплатят от одной до четырех тысяч рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин посетит Турцию в первую неделю января.

Фото: Piter.tv
 

Теги: владимир путин, мост, река лена, строительство моста
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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