Путин одобрил проект строительства моста через Лену

У Якутская появится круглогодичная автомобильная дорога.

Владимир Путин одобрил проект строительства моста через реку Лену в районе города Якутск. Ранее президент России заявлял, что объект смогут создать только при условии рентабельности. Сейчас город не имеет круглогодичного автомобильного сообщения с федеральными трассами. Летом местные жители используют паромы, которые ходят раз в час. В зимнее время до города добираются по воздуху. С просьбой к главе страны обратился глава Республики Саха Айсен Николаев. В ответном письме Путин указал, что "ситуация созрела до реализации.

По предварительным сведениям на строительство моста из госбюджета уйдет около 47,8 млрд рублей. Еще почти 6,4 млрд добавятся из регионального бюджета и 28,6 млрд внесет частный инвестор. Если деньги получится оперативно собрать, то мост может появиться уже к 2025 году. Его протяженность составит 3,1 км и еще 10,9 км займут подходы к переправе от сухопутных трасс. Транспортные средства будут передвигаться по конструкции бесплатно. Однако, это относится только к легковым автомобилям. Остальные машины заплатят от одной до четырех тысяч рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин посетит Турцию в первую неделю января.

Фото: Piter.tv

