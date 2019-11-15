Анкара: Путин посетит Турцию в первую неделю января

Точная дата встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в новом году не уточняется.

Россия продолжает укреплять дипломатические отношения с Турцией на самом высоком уровне. В ближайшее время президенты двух стран могут встретиться снова, причем произойти эта встреча должна на турецкой территории. Об этом в общении со СМИ заявил пресс-секретарь президента Эрдогана Ибрахим Калын. По его словам, Владимир Путин должен посетить Анкару на первой неделе будущего года.

Программа январской встречи двух лидеров пока что неизвестна, более того, официальный Кремль на данный момент не подтвердил эту информацию. При этом сведения о дипломатическом визите российского президента уже разлетелась по крупнейшим турецким медиа. По слухам, основными темами переговоров могут стать ситуация в Сирии и запуск "Турецкого потока".

Напомним, что этой осенью Владимир Путин и Реджеп Тайп Эрдоган провели 4-часовые переговоры на территории Краснодарского края. В Сочи помимо личной встречи их ждало общение в формате дипломатических делегаций двух стран.

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