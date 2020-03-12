Выдвижение Путина в качестве кандидата на новый срок будет зависеть от нескольких факторов.

Дмитрий Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков. Участие действующего лидера страны в выборах 2024 года будет зависеть от некоторых условий. Об этом "РИА Новостям" рассказал пресс-секретарь администрации Кремля Дмитрий Песков. Важными факторами станут ситуация в мировой экономике, последствия коронавируса и конфликты в регионах.

Ситуация в мире хорошо известна, она весьма и весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна прокомментировал чиновник

Песков напомнил, что в такое смутное время необходима сильная власть и стабильность. Чиновникам будет нужно придерживаться последовательности и твердости правления. Пресс-секретарь добавил, что норма об обнулении сроков будет носить разовый характер, а не будет действовать всегда.

Во вторник ГД приняла во втором чтении законопроект, который позволит Путину участвовать в следующих выборах. Инициативу в парламент внесла первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. В среду документ одобрили в Совете Федерации, а сейчас он находится на рассмотрении в регионах. Часть субъектов РФ уже поддержали законопроект.

Ранее Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News