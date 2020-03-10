Это дает право президенту России Владимиру Путину переизбираться на этот пост.

Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков. Её вносила депутат Валентина Терешкова.

Поправка применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ. И не исключает для него возможность вновь занимать должность главы государства.

Госдума также приняла поправку, которая дает право президенту России Владимиру Путину переизбираться на этот пост. Эту поправку тоже предложила Терешкова.

Ранее Путин выступил против неограниченного количества президентских сроков.

Видео: Vk.com / Государственная Дума