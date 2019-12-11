Песков обещал ознакомить Путина с последним словом студента Жукова

На стол президенту России положат текст выступления фигуранта "московского дела".

Песков обещал ознакомить Путина с последним словом студента ВШЭ Егора Жукова. Путин пока не ознакомился с текстом выступления юноши в суде. Ранее с такой просьбой к президенту России обратился член СПЧ Николай Сванидзе. Об этом сообщили в "ТАСС".

Нет, пока это сделано не было. Безусловно, мы предложим главе государства ознакомиться прокомментировал пресс-секретарь президента РФ

Участника "московского дела" признали виновным и приговорили к условному сроку на три года. После этого молодому человеку предложили работу в "Новой газете".

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль отказался комментировать приговор Егору Жукову.

Видео: YouTube/Блог Жукова