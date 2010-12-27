Он будет обозревать события политики и экономики.

Участник "московского дела" Егор Жуков стал корреспондентом "Новой газеты". С предложением о работе к студенту ВШЭ обратился главред "Эха Москвы".

Теперь официально! Егор Жуков стал корреспондентом отдела политики и экономики прокомментировала в Twitter "НГ"

Алексей Венедиктов рассказал, что сегодня встретится с юношей и обсудит детали. Он уточнит о тех возможностях, которые Жукову оставила судебная инстанция. Напомним, что Жукова приговорили к трем годам условно. Ему запретили вести собственный блог на YouTube-платформе в течение двух лет. Эта мера предполагает также запрет на создание и ведение других страниц в интернете.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль отказался комментировать приговор Егору Жукову.

Фото: Twitter/Новая газета

Видео: YouTube/

