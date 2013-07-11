Неизвестный облил красной краской главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова

На данный момент неизвестно поймали нападавшего или нет.

В четверг, 7 апреля, главного редактора "Новой газеты" неизвестный облил красной краской в поезде. Об этом сообщили в Telegram-канале "Новая газета. Европа".

Как рассказал Муратов, неизвестный ворвался в купе с криком "Вот тебе за наших пацанов!". Муратов добавил, что "облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться".

На данный момент неизвестно поймали нападавшего или нет.

В 2021 году Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира. В конце марта этого года медаль решили передать в фонд помощи украинским беженцам.

Ранее Байден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премией мира. Президент США оценил вклад журналистов в продвижение ценностей по свободе слова и прессы.

Фото: Telegram / Новая газета. Европа