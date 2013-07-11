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Неизвестный облил красной краской главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова
Сегодня, 20:15
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Неизвестный облил красной краской главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова

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На данный момент неизвестно поймали нападавшего или нет.

В четверг, 7 апреля, главного редактора "Новой газеты" неизвестный облил красной краской в поезде. Об этом сообщили в Telegram-канале "Новая газета. Европа". 

Как рассказал Муратов, неизвестный ворвался в купе с криком "Вот тебе за наших пацанов!". Муратов добавил, что "облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться". 

На данный момент неизвестно поймали нападавшего или нет.

В 2021 году Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира. В конце марта этого года медаль решили передать в фонд помощи украинским беженцам.

Ранее Байден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премией мира. Президент США оценил вклад журналистов в продвижение ценностей по свободе слова и прессы.

Фото: Telegram / Новая газета. Европа

Теги: европа, муратов, нападение, новая газета
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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