Роскомнадзор аннулировал лицензию печатной версии "Новой газеты"

Изданию вспомнили нарушение 2006-го года.

Басманный суд Москвы признал недействительной лицензию печатной версии "Новой газеты". Сообщение об этом появилось в Telegram-канале издания.

По информации "Медиазоны" (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), иск был подан Роскомнадзором из-за того, что в 2006 году издание поменяло учредителя редакции и не предоставила обновленный устав. Это является нарушением закона "О СМИ". По мнению стороны защиты, изменения были не столь значительными, поэтому новый устав для регистрации СМИ решили не подавать.

"Новая газета" будет обжаловать решение.

Ранее издание сообщило в соцсетях о том, что редакция получила определение Верховного суда. "Новая газета" получила два предупреждения 24 и 28 марта 2022 года из-за отсутствия маркировок "иноагентов" в двух материалах на сайте. После этого приняла в газете приняли решение приостановить выход печатной версии и обновление сайта и социальных сетей "до окончания специальной операции". Журналисты пообещали продолжать выполнять свою работу.

Фото: Pixabay