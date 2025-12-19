ЦБ отозвал лицензию у коммерческого "Нового московского банка"

Решение приняли из-за нарушений банком федерального законодательства и нормативных актов регулятора.

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого "Нового московского банка". Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Решение приняли из-за неоднократных нарушений банком федерального законодательства и нормативных актов Центробанка. В опубликованном релизе уточняется, что в последние 12 месяцев регулятор неоднократно применял меры к "Новому московскому банку", а также вводил ограничения на осуществление отдельных операций.

Также в ЦБ подчеркнули, что банк фактически не занимался кредитованием экономики. Ссудная задолженность организации составила примерно 10% активов и характеризовалась крайне низким качеством.

