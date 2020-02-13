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Песков напомнил о поручении Путина проверить дело "Сети"

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Накануне российские ученые призвали отменить наказание фигурантам.

Дмитрий Песков напомнил о поручении Путина проверить дело "Сети". Кремль обратил внимание на требование ученых изучить расследование в отношении фигурантов. Об этом сообщили "РИА Новости".

Мы обратили на него внимание в средствах массовой информации

прокомментировал пресс-секретарь

Однако по поручению президента России ранее уже были организованы проверки. Законность мер следственных органов подтвердили эксперты по правам человека

Напомним, что в Приволжском окружном военном суде признали вину семерых участников "Сети". Они получили сроки в колонии от 6 до 18 лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что чемпиону России по боксу Кушиташвили предъявили обвинения в хранении наркотиков.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News

Теги: владимир путин, дело сети, дмитрий песков, кремль
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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