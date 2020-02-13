Дмитрий Песков напомнил о поручении Путина проверить дело "Сети". Кремль обратил внимание на требование ученых изучить расследование в отношении фигурантов. Об этом сообщили "РИА Новости".
Мы обратили на него внимание в средствах массовой информации
прокомментировал пресс-секретарь
Однако по поручению президента России ранее уже были организованы проверки. Законность мер следственных органов подтвердили эксперты по правам человека
Напомним, что в Приволжском окружном военном суде признали вину семерых участников "Сети". Они получили сроки в колонии от 6 до 18 лет.
Ранее Piter.tv писал о том, что чемпиону России по боксу Кушиташвили предъявили обвинения в хранении наркотиков.
Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News
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