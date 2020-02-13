Накануне российские ученые призвали отменить наказание фигурантам.

Дмитрий Песков напомнил о поручении Путина проверить дело "Сети". Кремль обратил внимание на требование ученых изучить расследование в отношении фигурантов. Об этом сообщили "РИА Новости".

Мы обратили на него внимание в средствах массовой информации прокомментировал пресс-секретарь

Однако по поручению президента России ранее уже были организованы проверки. Законность мер следственных органов подтвердили эксперты по правам человека

Напомним, что в Приволжском окружном военном суде признали вину семерых участников "Сети". Они получили сроки в колонии от 6 до 18 лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что чемпиону России по боксу Кушиташвили предъявили обвинения в хранении наркотиков.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News