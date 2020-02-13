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Чемпиону России по боксу Кушиташвили предъявили обвинения в хранении наркотиков

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Спортсмен будет под стражей до 1 апреля.

Чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили предъявили обвинение в хранении наркотиков. Также мужчина проходит по статье за нападение на представителя закона. Об этом сообщил "ТАССу" его адвокат Александр Дегтерев.

Напомним, что спортсмена задержали 2 февраля. Во время обыска оперативники в его квартире по Фрунзенском набережной нашли кокаин. По версии следствия Кушиташвили оказывал сопротивление и дважды ударил росгвардейца.

Суд принял решение заключить боксера на два месяца под стражу до первого апреля.

Ранее Piter.tv писал о том, что в день приезда президента депутата покусал петербуржец.

Теги: бокс, георгий кушиташвили, наркотики, чемпион россии
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Спорт,

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