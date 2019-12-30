Федерация проверит информацию о причастности спортсменов в нападению.

В воскресенье, 2 февраля, стало известно о том, что чемпион России по боксу напал на сотрудника Росгвардии в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на Фрунзенской набережной. В нападении подозревают российского боксера Георгия Кушиташвили. Известно, что сотрудники Росгвардии остановили молодых людей для проверки документов. В итоге спортсмены напали на правоохранителей. По некоторым данным, росгвардейцу сломали нос.

Федерация спорта РФ намерена провести проверку о причастности спортсменов в нападению.

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