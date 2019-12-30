Наибольшая убыль населения зафиксирована сразу в трех федеральных округах.

В воскресенье, 2 февраля, стало известно о том, что названы регионы России с самой большой убылью населения. Об этом сообщает "Российская газета".

Выяснилось, что наибольшая убыль населения зафиксирована сразу в трех федеральных округах. В списке – Приволжский (110,8 тысячи человек), Сибирский (54,2 тысячи) и Дальневосточный (21,3 тысячи). Также в список с убылью населения попали Саратовская область, Омская и Кемеровская области.

В Росстате отметили, что при этом наибольший рост населения зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе. там население пополнилось на 62 тысячи человек.

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