Эксперты назвали основные причины разводов среди молодых россиян

В 2019 году в России было зарегистрировано 843 тысячи браков и 472 тысячи разводов.

В пятницу, 31 января, стало известна основная причина, из-за которой молодые российские семьи разводятся. Об этом сообщают РИА Новости.

По мнению завлаборатории количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плехановой, молодожены разводятся вскоре после свадьбы из-за несерьезного отношения к браку. У молодых семей преобладает инфантильность и отсутствие ответственности.

Экмсперты выяснили, что для российских семей характерно нежелание идти на компромиссы. По данным специалистов, в 2019 году поженились 843 тысячи россиян, а развелись и 472 тысячи человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Конституции России закрепят понятие семьи как союз мужчины и женщины.