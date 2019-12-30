В РПЦ поддержали соответствующую поправку.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что в Конституции России закрепят понятие семьи как союз мужчины и женщины. Об этом сообщает "Интерфакс".

Известно, что в настоящее время в Конституции нет соответствующего обозначения семьи. Однако в пункте 1 статьи 12 СК РФ, говорится, что для заключения брака необходимо взаимное согласие мужчины и женщины.

В свою очередь в РПЦ одобрили эту поправку. Церковь считает, что именно союз мужчины и женщины сможет сделать российские семьи счастливыми.

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