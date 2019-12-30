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В Китае нашли научное объяснение человеческой глупости

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Алгоритмы основаны на принципах квантовой физики.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что в Китае нашли научное объяснение человеческой глупости. Об этом сообщают в журнале Nature Human Behaviour.

Во время исследования, ученые из Китая создали два алгоритма, которые объясняют принятие решений человеком. Известно, что соответствующие алгоритмы основаны на принципах квантовой физики. В работе также принимали участие психологи. Выяснилочь, что человеческая глупость зависит от неопределенности. 

Учёные отметили, что соответствующие исследование открывает новые возможности в области изучения работы мозга.

Ранее мы сообщали о том, что учёные нашли у человека в крови дышащие митохондрии.

 

Теги: китай, наука, общество
Категории: Лента новостей, Общество, Здоровье,

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