Они могут оказаться важным признаком для раннего выявления и прогнозирования различных заболеваний.

В среду, 29 января, стало известно о том, что учёные нашли у человека в крови дышащие митохондрии. Об этом сообщается в FASEB Journal.

Французские биологи во время исследования выяснили, что в плазме крови человека находятся неповрежденные молекулы митохондриальной ДНК. По данным учёных они способ проявлять различные реакции. Например, клеточное дыхание.

Уточняется, что циркулирующие в крови митохондрии могут быть также вовлечены в физиологические или патологические процессы в организме человека. Соответственно митохондрии могут оказаться важным признаком для раннего выявления тяжелых заболеваний.

Ранее мы сообщали о том, что эпидемиолог назвал дату спада коронавируса