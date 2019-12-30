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Учёные нашли у человека в крови дышащие митохондрии

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Они могут оказаться важным признаком для раннего выявления и прогнозирования различных заболеваний.

В среду, 29 января, стало известно о том, что учёные нашли у человека в крови дышащие митохондрии. Об этом сообщается в FASEB Journal.

Французские биологи во время исследования выяснили, что в плазме крови человека находятся неповрежденные молекулы митохондриальной ДНК. По данным учёных они способ проявлять различные реакции. Например, клеточное дыхание.

Уточняется, что циркулирующие в крови митохондрии могут быть также вовлечены в  физиологические или патологические процессы в организме человека. Соответственно митохондрии могут  оказаться важным признаком для раннего выявления тяжелых заболеваний. 

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Теги: здоровье, мировые новости, общество, ученые
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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