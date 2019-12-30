Эпидемиолог назвал дату спада коронавируса

По словам специалиста, это произойдет не раньше февраля.

Ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан рассказал, когда распространение нового типа коронавируса пойдет на спад. По словам специалиста, это произойдет только в феврале. Об этом пишет ТАСС.

Цзэн Гуан пояснил, что у болезни есть инкубационный период. Однако если считать от 23 января, то распространение инфекции прекратится примерно к 15 числу первого месяца по лунному календарю (8 февраля — прим. Ред.). Именно в это время можно будет видеть какие-то конкретные результаты.

Согласно последним данным, число зараженных новым типом коронавируса превысило шесть тысяч человек по всему миру. В частности, 8 человек заболели в Тайване, 14 — в Таиланде, 8 — в Гонконге. Плачевнее всего ситуация в Китае, где зарегистрировали 5974 случаев заражения. 132 человека скончались от новой болезни.

Напомним, что вспышка пневмонии неизвестного происхождения произошла в конце декабря в китайском густонаселенном городе Ухань. По предварительной версии, источником инфекции стал оптовый рынок морепродуктов Хуанань.

Ранее мы писали, что Путин потребовал не допустить распространения нового коронавируса в России.