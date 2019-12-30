Путин потребовал не допустить распространения нового коронавируса в России

Президент заявил, что это новое явление, поэтому нельзя сказать, насколько мы готовы к этому вызову.

Президент России Владимир Путин призвал правительство, Минздрав и Роспотребнадзор сделать все возможное, чтобы не допустить распространения нового коронавируса 2019-nCoV в России. Об этом пишут РИА Новости.

По словам главы государства, ежегодно от гриппа и пневмонии умирают сотни людей по всему миру. Поэтому ключевой задачей сейчас является минимизировать потери и сделать все, чтобы подобного в нашей стране не было. Он заявил, что коронавирус, пришедший из Китая – это новое явление, поэтому нельзя сказать, насколько мы готовы к этому вызову.

Китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в конце декабря. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По предварительной версии, источником инфекции стал оптовый рынок морепродуктов Хуанань, расположенный в густонаселенном городе Ухань.

По последним данным, зафиксировано более шести тысяч случаев заражения, 132 человека умерли, 104 вылечились. Самая сложная ситуация сейчас в Китае. Также заболевшие есть в Южной Корее, Камбодже, ОАЭ, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и на Шри-Ланке.

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Видео: YouTube / United Nations, NBC News