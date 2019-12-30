В день приезда президента депутата покусал петербуржец

Муниципальному депутату по округу Княжево в Петербурге Илье Рубцову откусили кусок уха.

В 9 утра 18 января в продуктовом магазине "Репка" на улице Народного Ополчения один посетитель набросился на другого с кулаками, сообщает 47news.

Мужчина представился сотрудникам полиции 35-летним депутатом Ильей Рубцовым и рассказал обстоятельства происшествия.

"- Бум-бокс какой-то с оглушительной музыкой. Я попросил сделать потише. Он возмутился и сразу кинулся в драку. В процессе борьбы мы упали на пол. Как потом выяснилось, он мне кусок уха надорвал - в травмпункте пришивали", - уточнил депутат.

По его словам, рост противника был около 185 сантиметров, а сам он крепкого телосложения, был одет в характерный костюм "Адидас" и куртку тёмного цвета. Позже Рубцов отметил, что агрессор слушал рэп и покупал алкоголь в запрещенное законом время.

Преступник скрылся с места происшествия. Депутат написал заявление в полицию.

Ранее мы сообщали, что неизвестный устроил поджог чужого гаража, прихватив с собой весь инвентарь.

Фото: мокняжево.рф