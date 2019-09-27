Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет

Материалы находятся под графами "секретно" и "совершенно секретно".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что Белый дом не дойдет до разглашения телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Кремль беспокоится о намерениях США после публикации расшифровки разговора с Зеленским.

Политик надеется, что с Россией подобного не произойдет. Пресс-секретарь президента России заявил, что в отношениях с Америкой и так много проблем.

Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем весьма серьёзных, до подобных ситуаций мы не дойдём заявил спикер

По мнению Пескова,публикация личного разговора глав стран - "весьма необычная практика" для США и для мирового сообщества в целом. Все подобные переговоры и материалы встреч находятся под графой "секретно" или "совершенно секретно". Однако в ситуации, касающейся Украины российский политик считает, что разглашение разговора было обоюдным решением сторон

Ранее Piter.tv писал о том, что Захарова опровергла обвинения Зеленского в адрес России.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News