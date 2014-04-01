Песков: информация о проведении учений Армении и США вызывает настороженность

В Кремле оценили заявление Вашингтона и Еревана.

Информация о проведении американско-армянских военных учений вызывает настороженность в Кремле. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 6 сентября сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник прокомментировал сообщения о мероприятиях, которые должны состояться на территории Армении. Она заметил, что в Москве глубоко проанализируют данные и будут следить за развитием ситуации в регионе.

По учениям, безусловно, такие новости вызывают настороженность особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Путин говорил об атаках Киева не на "Турецкий поток", а на охраняющие его корабли.

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