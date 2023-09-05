Песков: Путин говорил об атаках Киева не на "Турецкий поток", а на охраняющие его корабли

В Кремле оценили слова президента России на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Российский президент Владимир Путин накануне говорил об атаках киевского режим на российские корабли, которые охраняют газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток", а не о нападении на сами трубопроводы. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 5 сентября сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков.

Президент говорил о нападениях на те наши корабли, которые охраняют эти трубопроводы. Надеюсь, что я внес ясность. Информация о том, что были попытки атаковать наши корабли, которые успешно отбивались, была доступна ранее. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что глава осударства упомянул об этом на вчерашних переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Владимир Путин объяснил иностранному гостю, что со стороны украинской власти предпринимаются попытки атак на "Турецкий поток" и на "Голубой поток", по которым поставляется природный газ в Турецкую Республику из России. Политик пояснил, что российский флот сохраняет эту энергетическую инфраструктуру, но экипажи постоянно атакуются беспилотниками, которые вылетают из украинских морских портов.

Песков не стал комментировать данные NYT о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына в России.

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