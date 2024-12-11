Первое заседание по делу начальника производства Greenbox прошло в Петербурге

Следствие утверждает, что обвиняемая, будучи директором производства пищевой продукции Greenbox, допустила нарушение санитарных норм.

В Приморском суде состоялось первое судебное заседание по делу начальника производства Greenbox Яны Шиловой. В 2023 году продукция этой компании привела к пищевому отравлению примерно 300 человек.

Шилова не признает своей вины. Следующая встреча назначена на 14 марта.

Следствие утверждает, что обвиняемая, будучи директором производства пищевой продукции Greenbox, допустила нарушение санитарных норм. В итоге в сентябре 2023 года около 300 человек в различных городах России, заказывавшие еду через службу доставки, отравились и заболели сальмонеллёзом.

В Петербурге, согласно официальной статистике, кишечная инфекция была обнаружена у 171 человека. В ходе расследования выяснилось, что на производстве Greenbox было допущено множество серьезных нарушений, а условия хранения продукции часто не соответствовали нормам. Установлено, что петербуржцы отравились одним и тем же блюдом — шпинатной вафлей с яйцом, беконом и голландским соусом.

Фото: Piter.TV