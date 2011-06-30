Первый гол Капризова в сезоне помог "Миннесоте" обыграть "Монреаль" в НХЛ

Игра закончилась со счетом 5:2.

Команда "Миннесота Уайлд" нанесла поражение "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра состоялась на территории канадского города и завершилась с результатом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) в пользу гостей. В составе клуба победителей первую шайбу в новом сезоне НХЛ забросил российский представитель Кирилл Капризов на 38 минуте игры. Дополнительно спортсмен запомнился зрителям двумя результативными передачами. После этой работы нападающий признан второй звездой ледовой встречи. Дублем у "Миннесоты" отметился на 23 и 46 минутах Юэль Эрикссон Эк. На 10 и 10 минутах голы в ворота соперников забили Брэндон Дюхейм и Коннор Девар. Со стороны хозяев арены шайбы на 30 и 58 минутах забросили Таннер Пирсон и Алекс Ньюхук. В следующем матче "Миннесота", запланированном на 19 октября, примет у себя "Лос-Анджелес Кингз", а "Монреаль" 21 октября на домашней площадке сыграет против "Вашингтон Кэпиталз".

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET