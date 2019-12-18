Перформанс в Анненкирхе "Классика и Ван Гог"

Olympic Orchestra совместно с Ольгой Кауровой представят петербуржцам концерт, вдохновленный творчеством нидерландского художника.

Перформанс "Классика и Ван Гог". Вечером 1 и 2 октября в стенах Анненкирхе состоится выступление симфонического оркестра Olympic Orchestra под управлением дирижера Александра Голикова. Зрители услышат великие произведения Штрауса, Бетховена, Дебюсси, Грига, Чайковского и других композиторов.

Фишкой мероприятия станут "оживленные" полотна знаменитого нидерландского художника, созданные при помощи техники Эбру. Художник Ольга Каурова создаст на выжженных стенах лютеранской церкви работы Ван Гога при помощи воды.

Начало мероприятия состоится в 19:30 часов 1 и 2 октября. Организатором выступает Accord Lab. Лаборатория мероприятий. Место проведения - Анненкирхе.

Ранее Piter.tv писал о том, что во дворе Анненкирхе появилось граффити по мотивам "Божественной комедии".

Фото: Вконтакте/Классика и Ван Гог

