Бертгольд-центр, музей стрит-арта и Анненкирхе: как креативные пространства выживают в пандемию

Мы прогулялись креативным кластерам Петербурга, которые еще недавно были заполнены людьми, а сейчас пустуют из-за коронавируса.

Еще пару месяцев назад креативные пространства Петербурга шумели и буквально ломились от молодежи и туристов. После прихода коронавируса кластеры закрыли свои двери на неизвестный срок. Мы прогулялись по трем творческим местам и узнали, как они переживали пандемию.

Первая точка – Бертгольд-центр. Обычно летом здесь можно увидеть полный двор людей, отдыхающих на верандах и лестницах. Всего в центре 42 резидента. Сейчас большинство заведений работает на вынос, но часть не может функционировать без людей, например, танцевальная студия. О ситуации во время карантина нам рассказала менеджер центра и резиденты.

Конечно, пандемия достаточно жестоко ударила по нам, по всем резидентам. Но пока что все проходит успешно. Мы очень надеемся, что это, как можно скорее закончится, и в Бертгольд-центр вернется жизнь. Мы максимально старались в период пандемии сохранить всех резидентов. Для большинства тех, кто работал на вынос, мы сделали арендные каникулы, то есть уменьшили сумму оплаты аренды. Никто от нас не ушел за период пандемии. Мария Чунту, SMM-менеджер Бертгольд-центра

В целом плюс, что мы в принципе работаем, мы не закрылись и не потеряли рабочие места. Грубо говоря, если мы в день продавали 100 капучино, то сейчас 70 мы не продаем, а 30 продаем. Андрей Вараксин, бариста кофейни Stim в Бертгольд-центре

Все участники интервью заявили, что никакой поддержки от государства не получили. Директор музея стрит-арта рассказала, что надеется получить поддержку в виде грантов, музей отправил несколько заявок.

Мы никакой поддержки не получили от государства. Есть ряд мер, которые были анонсированы, но все они нам никакой поддержки не дают. Мы писали письмо губернатору, в министерство культуры, но ответы были такие, что разработан ряд мер, будет разработан еще, есть льготные кредиты, отсрочки по налоговым выплатам, в общем-то и все. Татьяна Пинчук, директор музея стрит-арта

Сложная ситуация сложилась и в Анненкирхе. Из-за статуса церкви им пришлось полегче: в городе уже разрешили открыть церкви, поэтому сейчас люди могут приходить. Однако финансовые расходы за месяцы карантина придется восполнять за счет фонда реставрации.

Очень пострадала финансовая часть. Примерно миллион рублей – это сколько мы выплатили и выплатим, не имея регулярного дохода. У нас какие-то деньги были, мы все время откладываем деньги на реставрацию, она очень дорогая. К сожалению, придется частью этого фонда воспользоваться, чтобы зарплату выплачивать. Но это меньшая потеря, была бы большая потеря, если бы мы людей потеряли. Евгений Раскатов, настоятель Анненкирхе

Возможно, креативным кластерам, как и всему миру, действительно была нужна эта пауза. Однако у бизнеса свои правила. Остается надеяться, что, когда ограничения снимут, мы все-таки сможем вернуться во все любимые места.

Фото и видео: Piter.TV