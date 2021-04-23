Реставрацию церкви Анненкирхе отложили до 1 сентября 2025 года

До сентября там продолжат проводить все запланированные культурные мероприятия, включая выставки, концерты органной музыки и богослужения.

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Анны (Анненкирхе) перенесла начало реставрационных работ на три месяца позже запланированного срока. Как сообщили в официальном Telegram-канале храма, двери исторического здания закроются для посетителей не 1 июня, как предполагалось ранее, а 1 сентября 2025 года.

Причиной переноса сроков стали технические сложности подготовки к масштабной реставрации.

"Возникли некоторые технические нюансы, связанные со сложностью реставрационного процесса, поэтому двери кирхи будут открыты дольше. Ваши молитвы услышаны, используйте этот шанс" представители церкви

До сентября в стенах Анненкирхе продолжат проводиться все запланированные культурные мероприятия, включая выставки, концерты органной музыки и богослужения. Напомним, что о необходимости двухлетней реставрации этого памятника архитектуры XVIII века стало известно ещё в прошлом году. В ходе работ специалисты планируют укрепить конструкции здания, восстановить исторические интерьеры и отреставрировать уникальный орган.

Анненкирхе, расположенная на Кирочной улице, остается одной из старейших лютеранских церквей Санкт-Петербурга. Её здание, построенное в 1779 году по проекту Юрия Фельтена, является объектом культурного наследия федерального значения. После завершения реставрации храм вновь откроет свои двери для прихожан и ценителей исторической архитектуры.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге открылся 11-й Фестиваль ледоколов, посвящённый 80-летию Победы.

Фото: Telegram / Анненкирхе