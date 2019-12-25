Закрытие Анненкирхе на реставрацию вновь перенесли

Первоначально начало первого этапа ремонтных работ планировалось на 1 сентября, но предварительные мероприятия по подготовке проекта все еще продолжаются.

Масштабная реставрация лютеранской церкви Святой Анны в Петербурге снова перенесена. Согласно сообщению, опубликованному 27 августа в официальном канале Анненкирхе, храм откроется осенью 2025 года.



Первоначально начало первого этапа ремонтных работ планировалось на 1 сентября, но предварительные мероприятия по подготовке проекта все еще продолжаются. Это позволяет сохранять церковь открытой для посетителей. Таким образом, радует гостей Анненкирхе и тех, кто собирался посетить её осенью, церковь останется доступной, говорится в официальном заявлении. Точные сроки закрытия здания для ремонта пока неизвестны.



В мае 2025 года, сообщалось, что начатая в июне реставрация была отложена до сентября.



Ранее мы сообщили о том, что реконструкция исторического зала Михайловского театра пройдет в Петербурге.



Фото: Telegram / Анненкирхе