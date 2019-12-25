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В Петербурге планируют перезапуск ещё одного автозавода помимо Nissan
Сегодня, 9:50
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В Петербурге планируют перезапуск ещё одного автозавода помимо Nissan

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По словам губернатора города, Смольный уже ведёт соответствующие переговоры.

В Северной столице могут перезапустить ещё одно предприятие по производству автомобилей по аналогии с заводом Nissan. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в ходе визита на бывшее производство японского автоконцерна. 

Беглов отметил, что правительство Петербурга уже ведёт соответствующие переговоры. Конкретное предприятие он при этом не указал. Предположительно имеется в виду завод Toyota, который находится в стадии консервации, или производство Hyundai, где начались массовые сокращения.

По словам руководителя "АвтоВАЗА" Максима Соколова, его компания будет иметь отношение только к перезапуску завода Nissan.

Напомним, что на заводе Nissan в Петербурге будут выпускать машины Lada.

Фото: Piter.TV

Теги: автопром, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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