В Петербурге планируют перезапуск ещё одного автозавода помимо Nissan

По словам губернатора города, Смольный уже ведёт соответствующие переговоры.

В Северной столице могут перезапустить ещё одно предприятие по производству автомобилей по аналогии с заводом Nissan. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в ходе визита на бывшее производство японского автоконцерна.

Беглов отметил, что правительство Петербурга уже ведёт соответствующие переговоры. Конкретное предприятие он при этом не указал. Предположительно имеется в виду завод Toyota, который находится в стадии консервации, или производство Hyundai, где начались массовые сокращения.

По словам руководителя "АвтоВАЗА" Максима Соколова, его компания будет иметь отношение только к перезапуску завода Nissan.

Напомним, что на заводе Nissan в Петербурге будут выпускать машины Lada.

Фото: Piter.TV