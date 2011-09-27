На заводе Nissan в Петербурге будут выпускать машины Lada

По словам губернатора, коллектив предприятия будет сохранен.

Стало известно, что на бывшем заводе Nissan в Петербурге будут выпускать машины под брендом Lada. Об этом 21 декабря сообщил генеральный директор "Автоваза" Максим Соколов, пишет ТАСС.

По словам губернатора, коллектив предприятия будет сохранен. Соколов рассказал, что партнёром станет китайская компания, однако, какая именно, "АвтоВАЗ" не сообщает до завершения переговоров. Максим Соколов не исключил, что это будет не одна компания.

Ранее в Петербурге c 1 января повышается стоимость проезда в общественном транспорте. В 2023 году "гостевые" тарифы увеличатся на 5 рублей: стоимость одной поездки в метро составит 70 рублей, в наземном городском транспорте – 65 рублей.

Фото: Piter.tv

