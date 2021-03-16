В Петербурге c 1 января повышается стоимость проезда в общественном транспорте

В 2023 году "гостевые" тарифы увеличатся на 5 рублей: стоимость одной поездки в метро составит 70 рублей, в наземном городском транспорте – 65 рублей.

С 1 января в Петербурге повышается стоимость проезда на общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по тарифам.

В 2023 году "гостевые" тарифы увеличатся на 5 рублей: стоимость одной поездки в метро составит 70 рублей, в наземном городском транспорте – 65 рублей. Отмечается, что разовыми поездками в основном пользуются туристы и гости города.

Одна поездка по карте "Подорожник" обойдется 49 рублей в метро и 44 рубля – в наземном городском транспорте. При оплате проезда банковской или токенизированной "Единой картой петербуржца" стоимость проезда в метро составит 47 рублей (сейчас 35 рублей и 31 рубль соотвественно).

Впервые на наземном транспорте стоимость проезда по картам "Мир" и ЕКП будет на уровне "Подорожника" – 44 рубля. Это нововведение будет актуально для проезда в автобусах уже с 1 января 2023 года, в трамваях и троллейбусах тариф начнет действовать с 1 апреля.

Стоимость первой поездки по пересадочному тарифу "60 минут" составит 44 рубля, второй – 10 рублей, третья и последующие поездки по-прежнему будут бесплатны.

Фото: Piter.tv