В СМИ удивились, что танк способен погружаться под воду.

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины. В Минобороны России опубликовали ролик с демонстрационными кадрами с боевой машиной Т-72БЗ. Ролик снят во время учений Центрального военного округа. Представители иностранного издания Clarino удивились тому, что танки способны переходить с экипажами по дну реки.

Удивительно, как боевой танк полностью исчезает под водой, а затем появляется на противоположном берегу и продолжает выполнять задачу как ни в чем не бывало авторы публикации

Военные заметили, что глубина водоема, который пересекли российский танки составила пять метров. Журналисты из Аргентины выяснили, что модель показанного на видео танка усовершенствована. Они назвали данную технику "беспрецедентным смертельным оружием". В России напомнили, что танк имеет специальные воздуховоды. При погружении в воду экипаж не допускал остановок и резких поворотов, а также ориентировался по специальным приборам.

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Видео: Youtube/ Минобороны России