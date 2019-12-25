Во Всеволожске восстановлен уникальный танк времен Великой Отечественной войны

Боевая машина с огнеметом была передана в местный музей.

Специалисты завершили восстановление танка ТО-34 во Всеволожске. Объект стал частью экспозиции "Битва за Ленинград" имени Колобанова в Южном микрорайоне города. Об этом сообщил 47channel.

Отметим, что танк участвовал в сражениях периода Великой Отечественной войны. Модель ТО-34 предназначалась для выжигания вражеских укреплений.Во время обороны Ленинграда 1942 года он был подбит фашистами. Экипаж погиб на месте из-за детонации огнемета, который находился внутри.

Сохранившейся до наших дней ТО-34 – по-настоящему уникальный экземпляр боевой машины. За военный период их было выпущено чуть меньше тысячи.

Ранее мы рассказали о том, что на участке во Всеволожском районе найдена мина времен ВОВ.

Фото: Online47