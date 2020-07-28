На участке во Всеволожском районе найдена мина времен ВОВ

Хозяин дачи пытается связаться со спецслужбами.

Во вторник, 28 июля, в деревне Вакселево на территории одного из участков СНТ "Севзаптрансстрой" была обнаружена мина времен Великой Отечественной войны. Об этом стало известно Piter.TV.

По оперативным данным, боеприпас во время планировочных работ: мину откопал трактор. Сейчас хозяин участка пытается связаться со службами, которые помогут в определении происхождения мины и ее уничтожении.

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Видео: Piter.TV