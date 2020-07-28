  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:51
59
lizapoluda
Код вставки плеера

На участке во Всеволожском районе найдена мина времен ВОВ

0 0

Хозяин дачи пытается связаться со спецслужбами.

Во вторник, 28 июля, в деревне Вакселево на территории одного из участков СНТ "Севзаптрансстрой" была обнаружена мина времен Великой Отечественной войны. Об этом стало известно Piter.TV.

По оперативным данным, боеприпас во время планировочных работ: мину откопал трактор. Сейчас хозяин участка пытается связаться со службами, которые помогут в определении происхождения мины и ее уничтожении.

Ранее мы рассказали о том, что в Ломоносове нашли три тротиловые шашки.

Видео: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии