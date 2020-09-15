Перехват российскими истребителями бомбардировщиков США показали на видео

Самолеты Су-27 и Су-30 поднимались в воздух из-за приближения B-52H к российским границам.

Российские истребители Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем. Об этом сообщили местные СМИ. В Telegram-канале "Военный обозреватель" опубликованы кадры операции. На них видно, что экипажи сопровождают стратегические самолеты B-52H Stratofortress ВВС США над акваторией. В ролике также слышны переговоры пилотов. Летчики заявили, что американская авиация движется севернее Одессы на 80 километров.

Напомним, что ранее российские военные заявили о том, что российские истребители не допустили пересечения государственной границы иностранными бомбардировщиками. Американские воздушные суда двигались со стороны Украины. Пилоты из РФ вели диалог о соблюдении мер безопасности и договаривались о том, как будут "блокировать" один из самолетов, чтобы вывести гостей на другой курс.

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Видео: Минобороны России